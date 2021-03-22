РИАМО (КОРОЛЕВ) - 22 мар. Свыше 90 человек сдали кровь в подмосковном Королеве в рамках акции «Спасибо, донор!», сообщил «РИАМО в Королеве» представитель городской больницы.

День донора прошел в Королеве в понедельник.

«На акцию в отделение переливания крови пришли 92 человека, медикам удалось заготовить 28 литров крови», - сказал собеседник портала.

В прошлом году донорами крови и ее компонентов в Подмосковье стали более 47 тысяч человек, учреждения службы крови региона заготовили свыше 64 тонн донорской крови.