РИАМО - 22 мар. Экс-мирового судью судебного участка Жуковского судебного района Московской области Станислава Крупина осудили по пунктам «а, б» части 4 статьи 162 УК РФ «Разбой», сообщила РИАМО старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова.

Следствие и суд установили, что в середине июня 2018 года ОПГ из 10 человек, среди которых был и мировой судья, совершила разбойное нападение на жилой дом в деревне Постниково поселения Марушкинское новой Москвы.

«Применив насилие и угрожая ножом хозяину дома, а также его близким, соучастники похитили имущество и денежные средства на общую сумму более 5 миллионов рублей, после чего с места преступления скрылись», – сказала Иванова.

Четверо участников ОПГ уже осуждены, столько же объявлено в международный розыск. Дело в отношении одного прекращено в связи с его смертью.

Экс-мировой судья осужден за разбой, который был совершен с применением насилия и с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, а также с применением предметов, используемых в качестве оружия. Крупина осудили на восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.

Во время предварительного расследования проводились очные ставки между фигурантами, а также проверки показаний на месте.