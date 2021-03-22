РИАМО - 22 мар. Завершено расследование дела в отношении шести членов этнической банды, которых обвиняют в вымогательстве и убийстве предпринимателя, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

В зависимости от роли и степени участия каждого их обвиняют в создании вооруженной группы и участии в ней, убийстве, совершенном организованной группой из корыстных побуждений, сопряженном с вымогательством, в покушении на убийство, в незаконном обороте оружия, совершенном организованной группой, в вымогательстве, а также в незаконном пересечение границы РФ, совершенном организованной группой.

«По данным следствия, в 2016 году гражданин одного из соседних государств создал на территории Московского региона устойчивую вооруженную группу в целях вымогательства у коммерсантов денежных средств. Для участия в банде он привлек своих соотечественников», - говорится в сообщении.

Преступники действовали в период с 2016 по 2018 годы. Они получали от нескольких владельцев торговых точек на рынке деньги за общее покровительство. Ежемесячно они брали не менее 100 тыс рублей.

Один из предпринимателей отказался платить «дань» членам банды. В итоге в марте 2018 года на территории Москвы они обстреляли его автомобиль во время движения, а затем, 21 ноября 2018 года, убили его на автостоянке города Видное, выстрелив в него не менее семи раз из огнестрельного оружия.

Следователи организовали порядка 25 экспертиз, среди которых 3 генетические, 4 баллистические, 2 криминалистические экспертизы материалов и вещественных доказательств. Также провели около 6 обысков, проверку показаний на месте и большое количество осмотров технических устройств.

Собранные доказательства и заключения легли в основу обвинения. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением в ближайшее время передадут в суд для рассмотрения по существу.