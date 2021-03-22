РИАМО - 22 мар. Производитель носочно-чулочных изделий ООО «Оско продукт» завершил реконструкцию производственно-складского комплекса в Раменском городском округе Подмосковья, сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«В результате реконструкции площадь предприятия увеличилась более чем в 2 раза и составила более 5 тыс. кв.м., а также было создано дополнительно 30 новых рабочих мест. Таким образом, на заводе компании будут трудоустроены 280 человек», - сказали в пресс-службе.

В проект инвестировали 50 млн рублей.

Компания «Оско продукт» основана в 2002 году. С 2003 года выпускает продукцию под брендом Allure. Фирма является одним из крупнейших производителей носочно-чулочных изделий в России.