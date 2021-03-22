РИАМО - 22 мар. В честь празднования 60-летия полета Юрия Гагарина в космос «Мострансавто» объявил конкурс детских рисунков, к участию приглашены подмосковные художники в возрасте от семи до 15 лет, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Тема конкурса, приуроченного к юбилейной дате, – «Автобус-ракета». Конкурсантам нужно изобразить, как они представляют автобус Мострансавто космического назначения и как, например, выглядят пассажиры и водитель такого транспортного средства», – говорится в сообщении.

Рисунок можно выполнить карандашом, акварелью, цветными ручками, мелками, фломастерами. Работы юных художников принимаются до 31 марта включительно. Рисунок нужно отправить на адрес электронной почты pressamta@mail.ru, а в теме письма указать «КонкурсМТА». В сообщении должно содержаться название рисунка и данные автора, его имя, фамилия, возраст, город проживания, телефон представителя. Работу необходимо отсканировать в высоком разрешении (600 и более dpi).

Победителей конкурса выберут посредством онлайн-голосования. Оно пройдет 1-4 апреля в официальной группе компании в соцсети «ВКонтакте». Итоги конкурса опубликуют на официальном сайте и в соцсетях предприятия.

В День космонавтики рисунки победителей появятся на автобусе «Мострансавто» большого класса, дети получат памятные подарки от организаторов.

Конкурс объявлен предприятием в честь празднования 12 апреля 60-летия первого полета в космос Юрия Гагарина.