РИАМО - 22 мар. Следующее заседание Московской городской думы пройдет в дистанционном формате, в столичном парламенте будет подготовлен план поэтапного перехода к очным заседаниям, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

В понедельник утром аппаратом Мосгордумы была организована сдача ПЦР-теста на коронавирус, из 43 депутатов тесты сдали 27 человек.

«Напомню, что сейчас сохраняются определенные ограничения по проведению мероприятий в помещениях - это социальная дистанция, масочный режим и проветривание», - написал Шапошников.

Он отметил, что на прошлом заседании Мосгордумы было принято решение вынести на комиссию по оргработе вопрос о возврате столичного парламента в очный режим работы. Большинством голосов принято решение о проведении дистанционного заседания 24 марта.

Председатель комиссии по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Александр Семенников подготовит проект протокольного решения к заседанию, в котором будет предусмотрен поэтапный выход Московской городской думы в очный режим работы. Кроме того, каждая фракция или депутатское объединение, каждый депутат также могут предложить свои варианты протокольных решений по данному вопросу.

На следующем заседании столичного парламента поставят на голосование все варианты решений.