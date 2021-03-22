РИАМО - 22 мар. В Московском зоопарке во время уборки в вольере с папуанскими пингвинами киперы заметили, что животные внимательно следят за ними и с интересом наблюдают за тем, как вода течет из шланга, в итоге они решили устроить для пингвинов утренний душ, сообщает пресс-служба зоосада.

«Мы уже показывали вам, как папуанцы реагировали на мыльные пузыри и на снежного пингвина, который маскировался в их вольере под своего. Душ оказался для них еще одним вариантом обогащения среды», - говорится в сообщении.

На видео, сделанном сотрудниками зоопарка, видно, как пингвины играют со шлангом, хватают его клювами и лезут в воду.

Животные в зоопарке не разыскивают пищу, не выслеживают, не догоняют добычу и не борются с ней. Им также не нужно прятаться или убегать от врагов, не надо проявлять наблюдательность, изобретательность. Животным скучно, если они не имеют возможности проявить свои уникальные видовые способности, они испытывают от этого дискомфорт.

В связи с этим одной из главных задач для киперов и зоологов является обогащение среды обитания животных. В понятие «обогащение среды» входит придумывание всевозможных развлечений для животных: поиск пищи, игра, дополнительная коммуникация, новые запахи, а также новые предметы в вольере.