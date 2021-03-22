РИАМО - 22 мар. Министерство труда РФ организует опрос организаций для обновления списка наиболее востребованных на рынке труда новых и перспективных профессий рабочих и должностей в различных секторах и отраслях экономики. Об этом сообщает пресс-служба министерства труда и соцзащиты России.

Опрос проводится с целью реализации федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование».

ВНИИ труда Минтруда России по заданию министерства труда и социальной защиты РФ проводит онлайн опрос организаций по определению востребованных и перспективных профессий рабочих и должностей, требующих среднего профессионального образования и/или профессионального обучения.

Срок проведения опроса: 22 марта – 20 апреля 2021 года. Анкета по обновлению списка размещена по ссылке.

Анкета может быть заполнена руководителем организации, руководителем или специалистом подразделения управления персоналом, кадровой службы; руководителями других подразделений.

Результаты опроса будут использованы для оценки текущей потребности организаций в квалифицированных кадрах, необходимости в среднем профессиональном образовании и профессиональном обучении по востребованным профессиям, должностям и специальностям. Информация будет использована в обобщенном виде.

По завершению опроса участникам будет направлено приглашение бесплатный вебинар тематике востребованных на рынке профессий современных квалификационных требований к работникам, который состоится 30 апреля в 11:00.

Дополнительная информация о бесплатных вебинарах размещена на сайте Минтруда России «Профессиональные стандарты».