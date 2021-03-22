РИАМО - 22 мар. На внеочередном заседании Совета депутатов Одинцовского муниципалитета было принято решение о присвоении ветерану Великой Отечественной войны Константину Федотову, которому в этот день исполнилось 95 лет, звания «Почетный гражданин Одинцовского городского округа», сообщает пресс-служба округа.

Инициативу народные избранники поддержали единогласно. Ранее по данному вопросу были проведены общественные обсуждения в 17 территориальных управлениях. В них приняли участие 3 504 человека – столько же голосов было отдано «За». С юбилеем и присвоением почетного звания ветерана поздравил глава округа Андрей Иванов.

«Константин Сергеевич Федотов – герой Великой Отечественной войны, наш земляк-легенда. Человек, который пользуется огромным авторитетом не только в округе, но и за его пределами. Человек невероятно добрый, позитивный, сильный. Личность, на которую хочется – и нужно – равняться. Имена людей, ставших почетными гражданами, будут навсегда связаны с округом и его историей. Появление в этом списке Константина Сергеевича Федотова – знаменательное для нас событие», - сказал Андрей Иванов.

Константин Сергеевич Федотов – фронтовой разведчик, участник Парада Победы на Красной площади 24 июня 1945 года. Награжден орденами: «Красной Звезды» (дважды), «Славы» II и III степеней, «Отечественной войны» I степени, «Знак Почета», «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени, медалью «За боевые заслуги», медалью «За офицерскую доблесть» III степени и другими наградами. Включен в энциклопедию «Лучшие люди России». С уходом на заслуженный отдых в 1995 году полковник в отставке Константин Сергеевич Федотов активно включился в работу общественной ветеранской организации.

«В настоящее время Константин Сергеевич с большой радостью работает с подрастающим поколением. Он является одним из лидеров масштабного военно-исторического проекта — эстафеты «Салют Победе!» С самого старта проекта в 2015 году Константин Сергеевич активно участвует в разработке плана мероприятий и помогает в их проведении», – сообщил глава муниципалитета.

Андрей Иванов добавил, что в 2018 году Константин Сергеевич Федотов презентовал свою книгу «Верность священному долгу», в которой он передал потомкам живые воспоминания участника Великой Отечественной войны из первых уст.