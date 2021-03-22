РИАМО - 22 мар. Презентация книги известного эндокринолога Зухры Павловой «Обман веществ» и встреча с прозаиком Евгением Водолазкиным пройдут в магазине «Читай-город» в ТРЦ «Европейский» 23 и 27 марта, сообщает пресс-служба сети.

Старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, научный руководитель клиники Системной медицины Зухра Павлова и соавтор, заместитель главреда «Комсомольской правды» Олеся Носова представят книгу «Обман веществ. Почему жир и сахар убивают наше здоровье и как с этим бороться».

Эта книга — инструкция для тех, кто хочет с каждым днем становиться все лучше и не бояться старости. Как мед, сахар и соль заставляет нас стареть быстрее? Есть ли связь между лишним весом, иммунитетом, болезнью Альцгеймера и воспалениями? Опасно ли принимать гормоны и можно ли их заменить «травками»? Как начать двигаться, если «спорт – вообще не мое»?

Обо всем этом можно будет узнать на встрече 23 марта в 19:00 по адресу: м. Киевская, пл. Киевского вокзала, д. 2, ТРЦ «Европейский», 4 этаж, магазин «Читай-город».

Прозаик Евгений Водолазкин встретится со своими читателями и расскажет о работе над книгами «Сестра четырех» и «Оправдание Острова».

«Сестра четырех» — долгожданное печатное издание пьес Евгения Водолазкина, где он выступает в новой для себя роли драматурга. Заглавная пьеса книги, написанная в духе театра абсурда, – взгляд писателя на окружающую нас реальность, то, что происходит здесь и сейчас, и попытка напомнить о вечных смыслах и ценностях, которые не зависят от текущей повестки дня.

Действие романа «Оправдание Острова» разворачивается на Острове, которого нет на карте, но существование его не вызывает сомнений. Его не найти в учебниках по истории, а события — узнаваемы до боли. Средневековье переплетается с современностью, всеобщее — с личным, а трагизм — с гротеском. Согласно древнему предсказанию, Остров ждут большие испытания.

Встреча с писателем состоится 27 марта в 17:00 по адресу: м. Киевская, пл. Киевского вокзала, д. 2, ТРЦ «Европейский», 4 этаж, магазин «Читай-город».

Вход на все мероприятия свободный, количество мест ограничено. Необходимо иметь средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.