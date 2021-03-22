РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 22 мар. В подмосковном Дзержинском в понедельник в хозяйственной постройке ликвидировали возгорание, сообщается на сайте МЧС России по Московской области.

В понедельник в 06:27 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке в городском округе Люберцы, город Дзержинский, улица Садовая, дом 16.

«В 08:13 пройдет ликвидация последствий пожар», - говорится в сообщении.

Привлекаемые силы и средства: две единицы техники, семь человек.

«Сохраняйте спокойствие, не поддавайтесь панике. Соблюдайте правила пожарной безопасности! В случае необходимости обращайтесь в Главное управление МЧС России по Московской области по телефону доверия 8-(498)-505-41-70, а также по телефону спасения - 01, с мобильного 101», - завершается в сообщении.