РИАМО - 22 мар. На северо-востоке Москвы по программе реновации под заселение передали 18 новостроек, также еще один дом сдали в эксплуатацию, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

Дома передали с момента запуска программы. По словам главы департамента градостроительной политики Сергея Левкина, в Северо-Восточном административном округе реновацию запустили летом 2018 года. Тогда началось заселение двух домов на улице Летчика Бабушкина.

«Сейчас на территории округа под заселение переданы 18 новостроек. Корпус на улице Фонвизина введен в эксплуатацию в феврале этого года. На северо-востоке в стадии строительства находится еще 21 объект общей площадью более 240 тыс. кв. м», – сказал Левкин.

Он отметил, что новое жилье располагается в восьми районах округа. По четыре новостройки находятся в районах Бабушкинский, Северный и Северное Медведково, еще три – в Южном Медведково. В Бутырском, Лосиноостровском, Марьиной роще и Ростокине построили по одному новому дому.

Всего в округе в программу реновации внесли 499 домов. В них живет 86,5 тыс. жителей. Для волнового переселения жителей по программе реновации на северо-востоке подобрали 66 «стартовых» площадок.

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