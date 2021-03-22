РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 мар. Юные спортсмены городского округа Люберцы завоевали более 100 медалей на межрегиональном турнире международной федерации тхэквондо «Кубок Кремля», сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В Московском центре боевых искусств накануне прошел один из самых престижных межрегиональных турниров международной федерации тхэквондо «Кубок Кремля». В нем участвовали более 800 спортсменов.

«От Люберец в составе «Ассоциации тхэквондо городского округа Люберцы» был спортклуб «Дан-Гун». Итог выступления наших земляков на масштабном спортивном мероприятии - 24 золотых медали, 30 серебряных и более 50 бронзовых в различных спортивных дисциплинах», - сказал Ружицкий.

Следующее масштабное выездное мероприятие для спортсменов Люберец - «Кубок России», турнир пройдет в Санкт-Петербурге с 1 по 3 мая 2021 года. В настоящее время идет формирование сборной городского округа.