РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 мар. На ежегодном турнире по боксу памяти мастера спорта России Сергея Латушко спортсмены из Люберец выиграли 10 медалей, сообщает комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации городского округа.

В зале бокса МГАФК поселка Малаховка состоялся ежегодный турнир по боксу памяти мастера спорта России Сергея Латушко. На этих соревнованиях выступили 18 спортсменов КСШОР Люберец в различных весовых категориях, из них восемь человек завоевали золотые медали и два – серебряные.

Почетным гостем турнира стала воспитанница КСШОР Люберец - победительница первенства Европы по боксу среди юниоров 2020 года Диана Ермакова.

Всего на соревнованиях выступили 120 боксеров 2004-2011 годов рождения из Москвы и Московской области.