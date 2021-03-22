РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 мар. Дорожно-транспортное происшествие с двумя автомобилями произошло на Октябрьском проспекте в Подольске в понедельник, сообщили в ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

На Октябрьском проспекте в Подольске, недалеко от магазина автозапчастей AvtoALL, произошло столкновение двух автомобилей. В результате ДТП никто не пострадал. Был причинен материальный ущерб.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», на данном промежутке автодороги образовалась пробка. Движение затруднено от съезда с улицы Кирова на Октябрьский проспект.

Также заторы образовались на улицах Кирова, Большой Серпуховской, проспекте Ленина и других.