РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 мар. Спортсмены городского округа Люберцы заняли более 10 призовых мест на всероссийских соревнованиях по восточному боевому единоборству (дисциплина Сито-рю), сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Во ДС «Лобня» в Лобне 20 и 21 марта состоялись чемпионат и первенство России по восточному боевому единоборству (дисциплина Сито-рю). В них поучаствовали 1153 спортсмена из 18 регионов России. Спортсмены «БУДО-Искра» и «Центра патриотического воспитания и спорта «Искра»» выступали в составе сборной Московской области, показав достойные результаты.

«Первое место – у Егора Данилова в личном зачете и командном (категория 8-9 лет, до 32 кг), у Николая Шелухина (категория 14-15 лет, до 55 кг), у Егора Сафонова (категория 18 плюс, до 72 кг). Второе место – у Глеба Цыплакова (категория 10 лет, свыше 43 кг), Андрея Никонорова (категория 11 лет, свыше 43 кг), у команды в составе Мирослава Королева, Андрея Ждакаева, Алексея Матюнина (12-13 лет), у Егора Сафонова в командном зачете (18 плюс). Третье место – у Арсения Давыдова (категория 8-9 лет, до 27 кг), Артема Ломилкина (категория 10 лет, свыше 43 кг), Алексея Матюнина (категория 12-13 лет, до 38 кг)», - отметил Ружицкий.