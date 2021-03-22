РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 мар. Более 16 тысяч жителей подмосковного Подольска сделали прививку от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба администрации округа.

По данным на 21 марта, 16 086 жителей городского округа Подольск сделали прививку от новой коронавирусной инфекции. В том числе получили вакцину 4 674 человека старше 60 лет.

Пройти вакцинацию может любой желающий, кому исполнилось 18 лет, в том числе и жители старше 60 лет. Вакцина противопоказана только беременным, кормящим матерям, аллергикам, а также людям с острыми инфекционными и хроническими заболеваниями, находящимися в периоде обострения.

Препарат не вводится, если у человека высокая температура. Перед тем, как делать прививку, необходимо проконсультироваться с врачом. Он должен провести осмотр и на основании анамнеза принять решение о возможности вакцинации.

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22 МАРТА

- Стало известно, когда Путин сделает прививку от коронавируса. Президент сообщил об этом в понедельник на совещании по вопросу наращивания производства вакцин от Covid-19.

- Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил медиков за просветительскую работу в сфере вакцинации от Covid‑19:

«Хочу поблагодарить врачей, они очень много разъясняют, убирают фобии (связанные с вакцинацией - ред.)», - сказал Воробьев в ходе оперативного совещания с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

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