РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 мар. Более 16 тысяч жителей подмосковного Подольска сделали прививку от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба администрации округа.
По данным на 21 марта, 16 086 жителей городского округа Подольск сделали прививку от новой коронавирусной инфекции. В том числе получили вакцину 4 674 человека старше 60 лет.
Пройти вакцинацию может любой желающий, кому исполнилось 18 лет, в том числе и жители старше 60 лет. Вакцина противопоказана только беременным, кормящим матерям, аллергикам, а также людям с острыми инфекционными и хроническими заболеваниями, находящимися в периоде обострения.
Препарат не вводится, если у человека высокая температура. Перед тем, как делать прививку, необходимо проконсультироваться с врачом. Он должен провести осмотр и на основании анамнеза принять решение о возможности вакцинации.
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22 МАРТА
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