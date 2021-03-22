РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 22 мар. Уже в этом году начнется строительство котельной в микрорайоне Бахчиванджи Щелкова мощностью 25 МВт для обеспечения теплом жителей улицы Беляева, сообщается в группе администрации городского округа Щелково в соцсети «ВКонтакте».

«Котельная позволит улучшить качество коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению. На данный момент получено разрешение на строительство и готовится конкурсная документация на строительно-монтажные работы, которые начнутся во втором квартале 2021 года», - говорится в сообщении.

Также в этом году будет запроектирована реконструкция тепловых сетей и начнутся строительно-монтажные работы по перекладке тепловых сетей четырех центральных пунктов.



