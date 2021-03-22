РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 мар. В понедельник в подмосковных Люберцах из-за сообщения о минировании эвакуировали отделение «Почты России», сообщил «РИАМО в Люберцах» очевидец Рустам Мадайров.

«Я был в отделении 140003 «Почты России», ждал своей очереди на получение посылки. В итоге сотрудники сообщили посетителям, что отделение закрывается из-за сообщения о минировании», - сказал Мадайров.

Здание расположено по адресу: улица 3-е Почтовое отделение, дом №40.

Также в соцсетях очевидцы сообщают об эвакуации в банках.

Оперативный комментарий у ГУ МВД России по Московской области на момент публикации получить не удалось.