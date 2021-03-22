РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 мар. Предпринимателей городского округа Люберцы приглашают принять в участие в 45-ом конкурсе «Всероссийская Марка (III тысячелетие), знак качества XXI века», который проходит с 25 января по 25 мая 2021 года, сообщает пресс-служба администрации Люберец.

Конкурс проводится в целях содействия российским товаропроизводителям в продвижении высококачественных российских товаров, услуг и технологий на российский и зарубежный рынок.

Информация о лауреатах получает освещение в СМИ, направляется в органы исполнительной и законодательной власти России, торгово-промышленные палаты субъектов Российской Федерации, территориальные центры стандартизации и метрологии. В рамках конкурса продукция предприятий – победителей будет награждена платиновыми, золотыми, серебряными и бронзовыми знаками качества.

Лауреаты конкурса официально могут маркировать свою продукцию соответствующим знаком качества на безвозмездной основе в период действия знака (2 года).

Подать заявку и узнать более подробную информацию о конкурсе можно на сайте.