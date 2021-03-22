РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 мар. В подмосковном Подольске планируют увеличить количество фотоловушек для борьбы с незаконными свалками до 15 штук весной, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В Подмосковье в понедельник прошло оперативное совещание с губернатором Московской области. Одной из главных тем стала ликвидация свалок. О ситуации в округе рассказал глава Подольска Николай Пестов.

В Подольске в 2020 году было ликвидировано 220 свалок, а с начала текущего года - 12. Работа ведется по трем направлениям: по обращениям граждан; мониторингу; фотоловушкам. Так, в настоящее время в округе работает 7 перемещающихся фотоловушек, а в течение весны их количество будет увеличено до 15.

Информация со срабатывающих на движение фотоловушек поступает на электронную почту МЦУРа (муниципального центра управления регионом), после изучения фотофиксации информация о возможном сбросе мусора передается специалистами по ликвидации в территориальные подразделения, где проводится проверка с выездом на место.

Основные места несанкционированного сброса мусора в городском округе: село Покров, деревни Быковка и Ворыпаево. В МЦУРе ведется постоянный мониторинг этих участков, осуществляется взаимодействие с Госадмтехнадзором и административной комиссией округа по выявлению нарушителей.