РИАМО - 22 мар. В текущем году к проекту «Мобильные театры» присоединились еще 15 библиотек Подмосковья, которые открыли театры в читальнях в рамках проекта «Библиотека — современное общественное пространство», сообщила журналистам министр культуры Московской области Елена Харламова.
«Мобильные театры» — это иммерсивные настольные спектакли и миниатюрные квесты для двоих, созданные по материалам литературных произведений, краеведческих исследований и исторических сюжетов.
Для желающих поучаствовать в проекте, в читальнях организованы особые зоны, где посетителям ничто не помешает разыграть и «прожить» предложенный сюжет. Звуковое сопровождение спектаклей, голоса героев и рекомендации «театрального гида» транслируются в наушниках.
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