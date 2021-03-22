РИАМО - 22 мар. В текущем году к проекту «Мобильные театры» присоединились еще 15 библиотек Подмосковья, которые открыли театры в читальнях в рамках проекта «Библиотека — современное общественное пространство», сообщила журналистам министр культуры Московской области Елена Харламова.

«У нас в 2020 году начался второй уровень перезагрузки библиотек. Мы работаем с содержанием — удлинили время работ библиотек, сделали удобную и понятную инфраструктуру. Соответственно, придумали такую историю, как мобильные театры. В таком формате работает 20 библиотек, в этом году к ним добавились еще 15 библиотек», — сказала Харламова.

«Мобильные театры» — это иммерсивные настольные спектакли и миниатюрные квесты для двоих, созданные по материалам литературных произведений, краеведческих исследований и исторических сюжетов.

Для желающих поучаствовать в проекте, в читальнях организованы особые зоны, где посетителям ничто не помешает разыграть и «прожить» предложенный сюжет. Звуковое сопровождение спектаклей, голоса героев и рекомендации «театрального гида» транслируются в наушниках.