РИАМО - 22 мар. Власти разрешили строительство центра обработки данных на юге Москвы, решение приняли на заседании градостроительно-земельная комиссия города, сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.

Территория под застройку находится на Дорожной улице. Как сообщила председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова, внесение изменений в правила землепользования и застройки предусматривает развитие участка площадью более 1,48 гектара.

Центр обработки данных будет иметь суммарную поэтажную площадь более чем в 37 тыс. кв. м.

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