РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 мар. Депутат Подольска не выявила нарушений в обеспечении питания и соблюдении санитарных норм в школе №34, сообщается в группе «Единая Россия» Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В рамках реализации федерального партийного проекта Всероссийской политической партии «Единая Россия» - «Здоровое будущее» член фракции в совете депутатов округа, муниципальный куратор партийного проекта Марина Черногорова провела мониторинг по обеспечению горячим питанием учеников школы №34.

«Все необходимые санитарные нормы и требования соблюдены. При входе в столовую оборудованы раковины, обеспеченные предметами гигиены в нужном для большого потока учащихся количестве. Персонал обеспечен масками и перчатками. В ходе проверки нарушений не выявлено», - сказала Черногорова.