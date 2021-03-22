РИАМО - 22 мар. За нелегальную перевозку строительных отходов в Московской области планируют штрафовать на 40 тыс. рублей за каждый факт транспортировки, в связи с этим планируется принять соответствующие поправки в региональный КоАП, сообщил зампред правительства Подмосковья - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

В понедельник состоялось оперативное совещание губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

«800 камер, которые расположены на всех автодорогах Подмосковья, могут <…> фиксировать наличие либо отсутствие талона и автоматически формировать дело для привлечения к административной ответственности», — сказал Разин.

Он отметил, что записи с камер анализируют уже сейчас. Там, где видят большое количество перемещения транспорта и нет официальных площадок, проводят внеплановые рейды.

«10 достаточно крупных площадок было уже выявлено. <…> По итогам первого квартала только техники мы 14 единиц изъяли», — отметил Разин.

Сейчас с незаконными свалками в Московской области борются с помощью фотоловушек. Новая технология пришла на помощь специалистам осенью 2020 года. Их устанавливают в популярных местах для несанкционированного сброса отходов, с их помощью вычисляют номера грузовиков, находят нарушителей.

С 1 марта в регионе заработали новые правила обращения со строительным мусором. Региональным законом введено понятие ОССиГ – отходы строительства, сноса и грунтов. Также он предусматривает введение региональным Минэкологии порядка обращения со строительным мусором.

Для перемещения строительного мусора нужно получить разрешение, а при переработке следует использовать технологии и оборудование, которые соответствуют установленным требованиям. Сведения будут регистрироваться в системе «Электронный талон».

«Точка — свалок нет!»: что будет с мусором в Подмосковье после закрытия полигонов>>