РИАМО - 22 мар. Актер, телеведущий и шоумен Иван Ургант заразился коронавирусом, поклонники пожелали ему здоровья, сообщает Газета.ru.

«Проверка скорости Твиттера. У меня ковид. Конец связи», — написал Ургант в своем Twitter.

Пользователи Сети пожелали Ивану Урганту здоровья. Также некоторые посетовали, что он не вакцинировался от коронавируса.

С начала пандемии в России выявили 4 466 153 случая заражения коронавирусом, скончался 95 391 пациент, выздоровели 4 077 185 человек.

В России была зарегистрирована первая в мире вакцина от Covid-19. Сейчас их уже три. По всей стране проводится масштабная кампания по вакцинации от коронавирусной инфекции.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что собирается пройти вакцинацию от Covid-19 уже 23 марта.

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Текстовая трансляция

22 МАРТА

- Стало известно, когда Путин сделает прививку от коронавируса. Президент сообщил об этом в понедельник на совещании по вопросу наращивания производства вакцин от Covid-19.

- Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил медиков за просветительскую работу в сфере вакцинации от Covid‑19:

«Хочу поблагодарить врачей, они очень много разъясняют, убирают фобии (связанные с вакцинацией - ред.)», - сказал Воробьев в ходе оперативного совещания с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выдвинула новую версию происхождения коронавируса. Она связана с торговлей животными в КНР

- За сутки в России зарегистрировали 9 284 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 646 больных. В Москве - 1586.