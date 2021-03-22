РИАМО (БАЛАШИХА) - 22 мар. Жители микрорайона Железнодорожный подмосковной Балашихи сказали о необходимости обустроить ливневую канализацию в микрорайоне, сообщает пресс-служба администрации округа.

Депутаты Мособлдумы Тарас Ефимов и Вячеслав Фомичев пообщались с активными жителями микрорайона Железнодорожный в Балашихе. В ходе встречи, которая прошла в библиотеке имени Андрея Белого в рамках движения общественной поддержки «Балашиха — стремительно растущий город», они выяснили, что, по их мнению, сделает жизнь в микрорайоне Железнодорожный комфортнее.

Участники встречи указали депутатам на необходимость обустройства в микрорайоне ливневой канализации, установки лежачих полицейских у школ. Эти идеи будут внесены в общий список общественных инициатив. По итогам голосования на сайте движения будет составлен их рейтинг и определен порядок реализации.

По словам Фомичева, это совершенно новый формат общения между жителями и властью.

«Если ранее администрация, Совет депутатов, Мособлдума, правительство решали, какой спортивный комплекс в первую очередь строить, какой очищать пруд, какие дороги ремонтировать, то сейчас мы имеем уникальную возможность услышать от людей в каждом дворе, что они считают важным благоустроить в первую очередь», — подчеркнул Фомичев.

Движение «Балашиха — стремительно растущий город» создано 12 марта. В его рамках жителями города выдвинуто уже 1,5 тысячи социально значимых инициатив.