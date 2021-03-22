РИАМО - 22 мар. Министр культуры Подмосковья Елена Харламова в понедельник наградила лучших работников в рамках праздничного мероприятия ко Дню работника культуры в музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим», передает корреспондент РИАМО.

«Мы в прошлом году не встречались, для нас год был сложным. Я хочу всех поблагодарить. Мне кажется, люди культуры — самые большие оптимисты и люди, которые любят рисковать. Мы, как и все, боялись за себя, за свои семьи. Тем не менее мы шли вслед за врачами и делали для людей, которые находились дома, комфорт и приятную культурную обстановку. Может быть, это нас спасало в какой-то момент и помогало не бояться за себя и свои семьи», — сказала Харламова в ходе церемонии награждения.

На празднике вручили ряд престижных наград, в числе которых: премия губернатора Московской области «Лучший по профессии», областная литературная премия имени М.М. Пришвина, а также «Прорыв года-2020».

Кроме того, работникам культуры присвоили почетные звания «Заслуженный артист Московской области» и «Заслуженный работник культуры Московской области».

«В 2020 году было много разных цифровых проектов. Мы внедрили системные занятия в домах культуры — это полноценные занятия в кружках в онлайн-режиме с обратной связью. Запустили проект «Мамы онлайн», приступили к разработке системы записи в кружки. Это полноценный портал домов культуры с возможностью дистанционно записаться в кружок», — сказал победитель в номинации «Прорыв года-2020», начальник управления развития инфраструктуры и аналитической работы областного Минкультуры Олег Дядьков.

Поздравила участников мероприятия победительница проекта «Голос» на Первом канале, студентка Московского Губернского колледжа искусств Яна Габбасова.