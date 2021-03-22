РИАМО - 22 мар. Министр культуры Подмосковья Елена Харламова в понедельник наградила лучших работников в рамках праздничного мероприятия ко Дню работника культуры в музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим», передает корреспондент РИАМО.
На празднике вручили ряд престижных наград, в числе которых: премия губернатора Московской области «Лучший по профессии», областная литературная премия имени М.М. Пришвина, а также «Прорыв года-2020».
Кроме того, работникам культуры присвоили почетные звания «Заслуженный артист Московской области» и «Заслуженный работник культуры Московской области».
«В 2020 году было много разных цифровых проектов. Мы внедрили системные занятия в домах культуры — это полноценные занятия в кружках в онлайн-режиме с обратной связью. Запустили проект «Мамы онлайн», приступили к разработке системы записи в кружки. Это полноценный портал домов культуры с возможностью дистанционно записаться в кружок», — сказал победитель в номинации «Прорыв года-2020», начальник управления развития инфраструктуры и аналитической работы областного Минкультуры Олег Дядьков.
Поздравила участников мероприятия победительница проекта «Голос» на Первом канале, студентка Московского Губернского колледжа искусств Яна Габбасова.
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