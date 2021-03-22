РИАМО (БАЛАШИХА) - 22 мар. Сотрудники ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» 23 марта на территории городского округа проведут оперативно-профилактическое мероприятие по пресечению фактов нарушения перевозки детей, сообщает отдел пропаганды БДД ведомства.

Профилактический рейд «Ребенок – пассажир», который состоится в Балашихе 23 марта с 14:00 до 16:00, направлен на обеспечение безопасности дорожного движения и снижение аварий, совершенных водителями, выполняющими перевозку детей без удерживающих устройств в автомобиле.

Госавтоинспекция напоминает водителям, что перевозка детей от 7 до 11 лет в автомобиле должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.

Сумма административного штрафа за нарушение правил перевозки детей составляет 3 тысячи рублей.