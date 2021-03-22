РИАМО - 22 мар. Мэр Москвы Сергей Собянин уволил главу управы района Соколиная гора Сергея Махова с занимаемой должности, соответствующее распоряжение столичного градоначальника опубликовано на сайте мэрии.

Махов покинул этот пост по собственной инициативе.

Он занимал этот пост с ноября 2018 года. До этого был главой района Вешняки, Восточное Измайлово. Также был первым заместителем главы управы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, строительства и благоустройства района Преображенское.

Назначен глава управы столичного района Арбат>>