РИАМО - 22 мар. Глава управы района Коньково Игорь Драгин освобожден от занимаемой должности, соответствующее распоряжение мэра Москвы Сергея Собянина опубликовано на сайте столичной мэрии.

Драгин покинул этот пост по собственной инициативе.

Данный пост он занимал с 18 мая 2015 года. До этого работал главой управы Тимирязевского района Москвы, заместителем префекта Северного административного округа. Также был главой управы Головинского района, Чертаново Южное, а также района Нагатино-Садовники.

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