РИАМО - 22 мар. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) разыграет в соцсети «ВКонтакте» 3 пары билетов на выставку «Велокульт», которая пройдет 2-4 апреля, гостей ждут велогонки, кастом шоу, розыгрыш велосипеда и другие развлечения для всей семьи.

Чтобы получить одну пару билетов, надо быть подписанным на «РИАМО в Москве» и выставку «Велокульт», выбрать одну из ячеек в соцсети на закрепленном фото и написать ее номер в комментариях под постом по принципу игры «Морской бой».

Для одного участника розыгрыша полагается один комментарий. Повторять уже названные варианты не имеет смысла, победу засчитают только тому, кто первым назвал выигрышную ячейку. Итоги конкурса подведут 31 марта. Если все ячейки назовут до этой даты, то и итоги подведут раньше.

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