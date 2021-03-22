РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 мар. Дополнительный пункт вакцинации открылся в Климовской центральной горбольнице Подольска в понедельник, сообщает пресс-служба администрации округа.

В Климовской центральной городской больнице (КЦГБ) в понедельник открылся пункт вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Дополнительный пункт создан для удобства жителей юго-западной части микрорайона Климовск (Гривно), которым теперь не придется ездить на прививку в северо-восточную часть (Весенняя) или в Подольск.

Кабинет №204 расположен на втором этаже поликлиники по адресу: микрорайон Климовск, Больничный проезд, 1. Время его работы: в будние дни — с 8:00 до 20:00, в субботу — с 8:00 до 15:00. Перед процедурой вакцинации необходим осмотр у врача-терапевта.

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22 МАРТА

- Стало известно, когда Путин сделает прививку от коронавируса. Президент сообщил об этом в понедельник на совещании по вопросу наращивания производства вакцин от Covid-19.

- Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил медиков за просветительскую работу в сфере вакцинации от Covid‑19:

«Хочу поблагодарить врачей, они очень много разъясняют, убирают фобии (связанные с вакцинацией - ред.)», - сказал Воробьев в ходе оперативного совещания с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

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- За сутки в России зарегистрировали 9 284 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 646 больных. В Москве - 1586.