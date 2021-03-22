РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 22 мар. Щелковские спасатели предупреждают, что в оттепель толщина льда на водоемах стремительно уменьшается, на реках он становится рыхлым, «съедается» сверху солнцем, талой водой, а снизу подтачивается течением, сообщается на сайте администрации городского округа.

«Кроме того, приближается время весеннего паводка. Ходить по льду в это время очень опасно: в любой момент ненадежная опора может треснуть под ногами и сомкнуться над головой», - говорится в сообщении.

В период весеннего паводка и ледохода запрещается: выходить на водоемы, переправляться через реку в период ледохода, стоять на обрывистом берегу – есть риск обвала, собираться на плотинах и запрудах, приближаться к ледяным заторам, отталкивать льдины от берегов, измерять глубину реки или любого водоема, ходить по льдинам и кататься на них.



