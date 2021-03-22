РИАМО (БАЛАШИХА) - 22 мар. В подмосковной Балашихе 21 марта состоялся фестиваль-конкурс «Подмосковный перепляс», который собрал 250 участников из муниципальных образований Московской области, сообщает пресс-служба администрации округа.

В культурно-досуговом центре «Подмосковные вечера» 21 марта встретились хореографические коллективы из Балашихи, Егорьевска, Истры, Коломны, Можайска и Одинцово. 250 танцоров соревновались в шести номинациях, исполняя современные, народно-сценические, стилизованные, детские и эстрадные танцы.

Депутаты Мособлдумы Вячеслав Фомичев и Николай Черкасов, открывая фестиваль, поздравили участников от имени председателя регионального парламента Игоря Брынцалова и рассказали о партийном проекте «Единой России» – «Культура малой Родины».

Победители фестиваля-конкурса отправятся на экскурсию в военно-технический музей в Черноголовке. Ее организует Фомичев.