РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 22 мар. Новое игровое оборудование установят у двух корпусов детсада «Детство» в Котельниках в 2021 году, сообщает пресс-служба администрации округа.

С просьбой заменить существующие игровые элементы, которые находятся в ненадлежащем состоянии, родители обращались к главе Котельников Сергею Жигалкину.

В 2021 году на территории двух отдельностоящих корпусов детского сада «Детство» установят малые архитектурные формы для игр и отдыха детей. Помимо этого, проведут озеленение на территории. В настоящее время проводятся конкурсные процедуры по выбору подрядчика.

В ходе выполнения работ по благоустройству на территории корпусов «Детство» в микрорайоне Белая Дача и «Светлячок» в микрорайоне Ковровый появятся новые беседки, качели-балансиры, различные игровые модули, песочницы, а также оборудование для детей в виде самолетов, вертолетов и автомобилей. Замене подлежат и скамейки.