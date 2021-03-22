РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 мар. Спортсмен из микрорайона Климовск Подольска победил в открытом чемпионате Москвы по тяжелой атлетике, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

На днях, 21 марта, прошел открытый чемпионат Москвы по тяжелой атлетике среди старших возрастных групп.

Житель микрорайона Климовск Подольска Михаил Николаев стал победителем в весовой категории до 96 килограммов. Спортсмен тренируется в клубе тяжелой атлетики имени Золотова на базе стадиона «Весна».

Спортсмена и его тренера Вадима Чернышева поздравили с удачным выступлением и пожелали дальнейших побед.