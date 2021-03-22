РИАМО (БАЛАШИХА) - 22 мар. В родильном доме микрорайона Саввино Балашихи 24 марта состоится День открытых дверей, начало мероприятия в 15:00, сообщается в Instagram-аккаунте медучреждения.

Акушеры-гинекологи и неонатологи проведут экскурсию по родильному дому, ответят на интересующие вопросы будущих мам и пап, а также состоится розыгрыш подарков.

День открытых дверей состоится 24 марта в 15:00.

В связи с эпидемиологической ситуацией количество мест ограничено, поэтому для посещения мероприятия необходимо предварительно записаться по телефону: 8 (495) 522 19 67.

Из-за активного роста числа заболевших Covid-19 роддом в микрорайоне Саввино дважды временно перепрофилировали в инфекционную больницу, где было создано 400 койко-мест. Их оснастили подводом медицинских газов, аппаратами ИВЛ и компьютерной томографии.

С 15 февраля в роддоме возобновили прием рожениц после того, как были проведены необходимые работы по дезинфекции медучреждения.