РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 мар. Пять спортсменов клуба «Держава» Люберец в составе сборной Московской области представят городской округ на первенстве России по карате в апреле, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Каратисты завоевали право выступить на соревнованиях по результатам прошедшего 21 марта в Смоленске первенства ЦФО. В соревнованиях поучаствовали порядка 600 спортсменов из 13 регионов.

«Люберецкие спортсмены из клуба «Держава» в составе сборной Московской области показали высокий результат – пять каратистов выиграли путевку на первенство России. Соревнования стартуют 17 апреля в Омске. Желаю ребятам победы!» - сказал Ружицкий.

Победителями и призерами первенства ЦФО по карате стали Полина Лаврова (14-15 лет, до 54 кг), Ксения Белякова (14-15 лет, до 54 кг), Владислав Сычкин (14-15 лет, до 52 кг), Сергей Ященко (16-17 лет, до 61 кг), Михаил Агуреев (16-17 лет, до 76 кг).