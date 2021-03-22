РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 22 мар. Спортсмен из Котельников вошел в тройку финалистов на турнире по дзюдо, сообщает пресс-служба администрации Котельников.

В Москве прошел турнир по дзюдо среди юношей и девушек 2005-2007 года рождения, посвященный памяти Заслуженного мастера спорта России О.С. Степанова.

«В соревнованиях принял участие спортсмен МАУ СШ «Котельники» Даниил Фатеев. В упорной борьбе он завоевал серебряную медаль и почетное второе место. Поздравляем Даниила и его тренера Ирину Матейчук», - говорится в сообщении.