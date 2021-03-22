РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 мар. Люберецкая Госавтоинспекция предупредила водителей округа об уголовной ответственности за дачу взятки должностному лицу, сообщает служба пропаганды БДД ведомства.

Дача взятки должностному лицу регламентируется статьей 291 УК РФ «Дача взятки» и относится к категории тяжких преступлений. Взяткой считается любой предмет, предложенный, независимо от его природы, должностному лицу в обмен на совершение определенных действий либо бездействие.

Госслужащий не имеет право принимать от гражданских лиц предметы, деньги, любое покушение на это будет считаться попыткой подкупа. Совершение деяния считается завершенным с того срока, как предмет был предложен сотруднику – правонарушением считается даже попытка дачи взятки должностному лицу.