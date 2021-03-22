РИАМО - 22 мар. В новой Москве в ЖК «Кленовые аллеи» построили корпус № 1, площадь дома составила 22,2 тыс. кв. м., здесь разместилось 352 квартиры, сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.

«По результатам итоговой проверки Мосгосстройнадзором выдано заключение о соответствии объекта требованиям проектной документации. Готовятся документы для оформления разрешения на ввод в эксплуатацию», – говорится в сообщении.

Первые этажи дома отдадут под социально-бытовые объекты. Прогулочные дорожки и гостевые парковки уже созданы, прилегающая территория была благоустроена.

Председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко заявил, что к проверкам дома был привлечен Центр экспертиз. Его специалисты провели комплекс лабораторно-инструментальных исследований по качеству работ и материалов, которые применяются. Все нарушения были устранены в сроки, установленные в предписаниях.

ЖК строится в районе 35 км Калужского шоссе в поселении Десеновское за средства инвестора. Застройщик – ООО «Специализированный застройщик «Московский ипотечный центр – МИЦ».