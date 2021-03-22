РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 мар. Активисты МГЕР Люберец провели проверку продажи «веселящего газа» в барах и кальянных городского округа, фактов торговли не было выявлено, сообщает пресс-служба местного отделения партии «Единая Россия».

Активистами федерального партийного проекта «Народный контроль» организован мониторинг на предмет соблюдения запрета продажи «веселящего газа» в ночных клубах, барах, кальянных и других развлекательных заведениях городского округа Люберцы.

«В ходе проведенного рейда нарушений выявлено не было. Жители могут быть уверены, что в заведениях, находящихся по адресам: Комсомольский проспект, дом №7/1, улица Инициативная, дом № 7Б, улица Побратимов, дом №7, «веселящий газ» не продают», - сказал активист «Молодой Гвардии Единой России» Антон Ванеев.

С 1 января 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 29 декабря 2020 года № 472-ФЗ «Об ограничении оборота закиси азота в Российской Федерации». В рамках закона запрещается производство, изготовление, поставка, хранение, перевозка и пересылка закиси азота не для медицинского, промышленного или технического применения.