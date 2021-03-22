РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 мар. В подмосковном Подольске в понедельник стартовал традиционный конкурс «Юные таланты», сообщает пресс-служба администрации округа.

В понедельник в Подольске стартовал ежегодный творческий конкурс «Юные таланты», второй этап просмотров которого будет проходить до 26 марта. Профессиональное жюри выберет лауреатов конкурса и участников финального гала-концерта, который состоится 24 апреля.

В текущем году на конкурс заявлено рекордное количество участников — более 2 тысяч человек в разных номинациях: вокальный и инструментальный жанр, художественное слово и хореография, цирковое, художественное и декоративно-прикладное искусство.