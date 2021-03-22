РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 мар. Инспекторы ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» в рамках рейда будут до 28 марта проверять соблюдение ПДД водителями автобусов, сообщает служба пропаганды БДД ведомства.

С начала года зарегистрировано четыре ДТП с участием пассажирского автотранспорта, из которых одно произошло по вине водителей автобусов. Травмы различной степени тяжести получили 16 человек.

На территории обслуживания Люберецкой ГИБДД с 22 по 28 марта проводится оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Автобус» для стабилизации аварийности на пассажирском автомобильном транспорте. Инспекторы ГИБДД будут проверять соблюдение водителями данной категории ПДД, законность осуществления перевозок пассажиров.

Также они проверят наличие необходимых документов, организацию медосмотра, наличие и исправность тахографов, соблюдение режима труда и отдыха водителей, прохождение техосмотра, выполнение обязанностей по страхованию гражданской ответственности владельцев автобусов.

В 2021 году сотрудники ГИБДД провели семь проверок при выпуске транспортных средств на линию. Они выдали 11 представлений на устранение недостатков за выпуск на линию неисправного автотранспорта, составили 31 протокол на должностных лиц и 246 автомобилей признали неисправными.