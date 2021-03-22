РИАМО (КОРОЛЕВ) - 22 мар. Во дворе дома в Королеве в микрорайоне Юбилейный появится видеонаблюдение, сообщил глава города Александр Ходырев.

В понедельник в Королеве глава города встретился с жителями дома на улице Тихонравова, 38/2 в микрорайоне Юбилейный. Жители дома задали вопросы и попросили установить видеонаблюдение во дворе. Члены совета дома сообщили, что большой двор дома с детской и спортивной площадкой привлекает не только детей и спортсменов. Часто площадку используют как место для выгула собак.

«Мы обязательно решим этот вопрос. Видно, что вы заботитесь о дворе и своем доме, приятно, что жители активно помогают управляющей компании. Камеры во дворе будут», - сказал Ходырев.

Глава Королева сообщил жителям дома о том, что было сделано в микрорайоне Юбилейный за последние годы. Жители отметили, что наконец-то реконструировали территорию вокруг пруда и сделали удобную прогулочную зону в Комитетском лесу.

Глава отметил, что в Комитетском лесу никогда не будет никакой застройки и добавил, что в настоящий момент решается вопрос с передачей территории Папанинской дачи муниципалитету. По словам Ходырева, если вопрос будет решен, то на территории дачи появится городской парк.