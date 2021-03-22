РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 22 мар. В 2021 году в Домодедове отремонтируют восемь почтовых отделений, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поставил задачу отремонтировать отделения «Почты России» во всем Подмосковье. В Домодедове в этом году запланирован ремонт восьми отделений.

Почтовые отделения отремонтируют по адресам: микрорайон Авиационный, проспект Академика Туполева, дом №20; поселок ГПЗ «Константиново», Домодедовское шоссе, дом №3; микрорайон Центральный, улица Корнеева, дом №36; микрорайон Востряково, улица Донбасская, дом №52; деревня Шубино, дом №40А; микрорайон Белые Столбы, улица Кирова, дом №3А и улица Гвардейская, дом №47, а также микрорайон Западный, улица Талалихина, дом №8.