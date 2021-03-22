РИАМО (БАЛАШИХА) - 22 мар. Госавтоинспекторы Балашихи с 15 по 21 марта проводили рейд «Пешеходный переход» по выявлению нарушителей правил дорожного движения в зоне пешеходных переходов, к административной ответственности уже привлекли почти 140 нарушивших ПДД пешеходов, сообщает отдел пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

К административной ответственности в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Пешеходный переход» было привлечено 206 водителей, не предоставивших преимущество в движении пешеходам, и 139 пешеходов, допустивших нарушение правил дорожного движения.

Особое внимание сотрудники ДПС обращают на соблюдение пешеходами правил перехода проезжей части, водителями – правил проезда пешеходных переходов, остановки и стоянки вблизи общеобразовательных учреждений, а также в зоне действия пешеходных переходов.

В ходе рейда водителям и пешеходам напоминают о необходимости соблюдения правил дорожной безопасности, взаимоуважении и культуре на дороге и необходимости использования световозвращающих элементов в темное время суток.