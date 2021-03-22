РИАМО - 22 мар. В Росреестре призвали москвичей не доверять частным письмам о легализации старой приватизации, регистрация прав носит заявительный характер, сообщает ТАСС.

Руководитель столичного управления Игорь Майданов отметил, что никакую дополнительную информацию о необходимости регистрации таких прав Росреестр адресно не рассылает.

«Регистрация ранее возникших прав носит заявительный характер и осуществляется бесплатно по желанию правообладателя или при проведении сделок с недвижимостью. Никакую дополнительную информацию о необходимости регистрации ранее возникших прав и в целом об услугах ведомства столичный Росреестр адресно не рассылает заявителям», — сказал Майданов.

Уже три недели письма приходят от имени организации, которая называется «Центр регистрации оформления недвижимости Москвы». Авторы писем заявляют, что права на квартиры граждан не оформлены в ЕГРН и собственники не вправе распоряжаться своим имуществом. Другими словами, они не могут заключать договоры купли-продажи, дарения, аренды и передавать жилье по наследству.

Для консультации неизвестные просят обращаться на горячую линию центра или записаться на прием специалиста. Там сотрудники центра предлагают гражданам встретиться для решения вопроса. Адреса и номера телефонов постоянно меняются, сайт не указан, электронный почтовый ящик зарегистрирован в системе Yandex.ru.

В письмах также не используется символика Росреестра, нет ссылок на официальный сайт ведомства, не указаны официальные номера телефонов.