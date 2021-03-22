РИАМО (БАЛАШИХА) - 22 мар. Лед на реке «Пехорка» становится рыхлым и его толщина с каждым часом уменьшается, спасатели в ходе ежедневных рейдов информируют жителей Балашихи о том, что в весенний период повышается опасность выхода на лед водоемов, сообщается на странице Ногинского ТУ ГКУ Московской области «Мособлпожспас»-Балашиха в соцсети «ВКонтакте».

В Подмосковье продолжается социально-профилактическая акция «Тонкий лед». Работники ПСО-8 и ПСЧ-201 Ногинского ТУ ГКУ Московской области «Мособлпожспас» ежедневно проводят профилактические рейды в районе рек Пехорка и Клязьма в городских округах Балашиха и Богородский. Жителям раздаются листовки и памятки «Осторожно! Тонкий лед!», а также спасатели производят замеры толщины льда.

Весна пока не балует жителей теплой погодой, дождь меняется со снегом, а на смену дневным положительным температурам приходят ночные отрицательные. Лед на реках и озерах становится рыхлым и его толщина с каждым часом уменьшается. Выходить на такой лед крайне опасно.

Если вы оказались свидетелем несчастного случая на водоеме, необходимо обратиться за помощью по телефону 112.